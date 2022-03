Då släpps Swedish House Mafias album

Albumet heter "Paradise again" och under fredagen släpptes även singeln "Redlight", som lånar delar av refrängen från The Polices gamla hit "Roxanne", med en nyinspelad sånginsats från Sting.

Swedish House Mafia-medlemmen Sebastian Ingrosso säger att han ville "hoppa från ett fönster" när han först hörde idén om att släppa ett helt album.

"Swedish House Mafia har aldrig gjort ett album tidigare och historiskt har det tagit lång tid för oss att ens skriva en låt. Men vi är väldigt nöjda med resultatet", säger Ingrosso enligt NME.