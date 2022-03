Nya "Batman" upp i topp på amerikansk bio

Filmen, med Robert Pattinson i huvudrollen som miljardären Bruce Wayne och hans brottsbekämpande alias Batman, drog in över 128 miljoner dollar under den första helgen i Nordamerika.

Den enda film, utöver "The Batman", som passerat 100-miljonerdollargränsen under öppningshelgen sedan pandemins utbrott var "Spider-Man: No way home", som i december förra året drog in motsvarande 2,3 miljarder kronor, vilket var tredje mest inkomstbringande någonsin under en premärhelg.

"The Batman" hade svensk premiär den 2 mars.