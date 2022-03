Så tävlar finallåtarna i Melodifestivalen

Sverige, vi har ett resultat. Melodifestivalens finalkväll inleds med Klara Hammarströms "Run to the hills" och avslutas med Medinas "In i dimman".

Därefter ska en vinnare koras och biljetter till Turin bokas, där Eurovision Song Contest äger rum den 14 maj. Så har ser startordningen ut till finalen i Melodifestivalen: 1. "Run to the hills" – Klara Hammarström 2. "Som du vill" – Theoz 3. "Higher power" – Anna Bergendahl 4. "Änglavakt" – John Lundvik 5. "My way" – Tone Sekelius 6. "Bigger than the universe" – Anders Bagge 7. "Innocent love" – Robin Bengtsson 8. "Freedom" – Faith Kakembo 9. "Bluffin" – Liamoo 10. "Hold me closer" – Cornelia Jakobs 11. "I can´t get enough" – Cazzi Opeia 12. "In i dimman" – Medina Finalen sänds i SVT1 och på SVT Play den 12 mars.