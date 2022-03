"God of war" kan bli Amazonserie

Våldsamma "God of war" kan bli nästa spelserie, efter "Uncharted" och "The last of us", ur Playstations digra bibliotek att bli icke-interaktiv underhållning.

Enligt Deadline och Variety förs förhandlingar mellan Sony och Amazons Prime Video, där skaparna av "The expanse" och "The wheel of time" uppges vara inblandade.

"God of war" handlar om den buttra krigsguden Kratos. De första spelen i serien hade främst teman som våld, och utspelade sig i den grekiska mytologin. Det senaste spelet i serien handlade dock om relationen kring Kratos och hans son Atreus, och deras framfart bland asatrons gudar och varelser. Det spelet får en direkt uppföljare senare i år.

Varken Sony eller Amazon vill kommentera uppgifterna.