Bagge: "Jag är en jävligt glad tvåa"

Anders Bagges debut i Melodifestivalen slutade med en andraplats. Han fick flest röster av tittarna, men de lägre poängen från den internationella juryn gjorde att han och hans låt "Bigger than the universe" fick se sig besegrad av Cornelia Jakobs vinnarlåt "Hold me closer".

— Jag trodde nästan att jag skulle komma sist, jag låg ju sjua där ett tag. Men när jag fick reda på hur många poäng jag fick av svenska folket, då hade jag vunnit för min del. Det var det finaste jag kunde få, säger han.

Han tycker däremot att det var synd att juryn inte såg hans finalframträdande, då han själv tycker att han glänste jämfört med deltävlingen.

— Jag var jävligt bra i kväll. Jag vågade mer och sjöng bättre. Men jag är ingen bitter tvåa, jag är en jävligt glad tvåa!, säger han.

TT: Vad tror du om Cornelia Jakobs chanser i Eurovision Song Contest?

— Jag viskade i hennes öra innan att hon kommer att vinna. Hon har en låt som kommer att funka skitbra i Europa. Mitt professionella jag säger: Hon är skitduktig, hon har rätt låt, rätt ålder, bra nummer. Det här tror jag verkligen på.

Tävla i Melodifestivalen en gång till tänker han dock inte göra. Åtminstone inte som artist:

— Nu har jag gjort den här grejen. Jag vill inte toppa saker. Jag vill gå vidare, jag gillar sånt.