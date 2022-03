De vann på Tempo dokumentärfestival

Tempo documentary award: "The scars of Ali Boulala", av Max Eriksson

Stefan Jarl International Documentary Award: "Courage", av Aliaksei Paluyan

Hedersomnämnande: "There Will Be No More Night", av Éléonore Weber

Tempo short award: "Dansa min docka", av Jasmijn Kooijman

Hedersomnämnande: "Jag ville ha en familj", av Irene Lopez

New doc: "Pink rider", av Daniel Aguirre Montoy

Hedersomnämnande: "Powernapper’s paradise", av Samir Arabzadeh

Tempo sound award :Ljuddesigner Anne Gry Friis Kristensen med filmen "Nadir"

Short dox radio: "Sailor", av Petra Koppla Dahlberg

Hedersomnämnande: "Min sliding doors woman", av Astrid Mohlin

Tempo pitch: "Katwe" (arbetstitel), av Nima Shirali

Bettans fond: Folkets Bio, Lund/Kino

Fonden har som syfte att stödja och uppmuntra kreativt arbete med att visa dokumentärfilm på biograf

ANNA-priset: "Ett meddelande till Ernestina", av Jonelle Twum

Hedersomnämnande: För första gången i prisets åttaåriga historia delades också ett hedersomnämnande ut, tillsammans med 60 000 kronor, till Maj Wechselmann.