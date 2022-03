Jane Campion pudlar efter galakommentar

Det var när hon tog emot Critics choice award för bästa regi för "The power of the dog" som Jane Campion i ett försök att hylla den kvinnliga talangen i det stjärnspäckade rummet pekade ut Williams-systrarna.

"Serena och Venus ni är sådana underverk – men ni spelar inte mot killarna som jag tvingas göra", sade hon.

Kommentaren framkallade en omedelbar reaktion och stämplades på sociala medier som både sexistisk och rasistisk. Campion var på måndagen snabb med att säga förlåt.

"Jag gjorde en tanklös kommentar som likställde det jag gör i filmvärlden med allt som Serena Williams och Venus Williams har uppnått. Jag hade inte för avsikt att nedvärdera dessa två legendariska svarta kvinnor och idrottare i världsklass", säger hon i ett uttalande som rapporterats av amerikanska medier.

Uppståndelsen kring galafadäsen har lagt en viss sordin på stämningen efter en i övrigt storstilad helg där nyzeeländskan också vann pris på Bafta-galan både för bästa regi och där "The power of the dog" utsågs till bästa film.

Hon har sedan tidigare vunnit en Golden Globe och en Directors guild of America-pris för sin västern med Benedict Cumberbatch i huvudrollen och är favorittippad inför nästa veckas Oscarsgala.