Tv-recension: Ojämnt om kvinnors sexliv

Fakta: Lust Genre: Dramakomedi Premiär: 18 mars 2022 på HBO Max I rollerna: Sofia Helin, Anja Lundqvist, Julia Dufvenius, Elin Klinga med flera Regi: Ella Lemhagen Antal avsnitt: 8 Betyg: + +

"Sex är en motorväg till hälsa" kallas undersökningen som Hälsomyndighetens utredare Anette (Sofia Helin) arbetar med. Hon intervjuar kvinnor mellan 40 och 65 om deras sexliv (eller frånvaro av sexliv) vilket blir en röd tråd som knyter samman händelseutvecklingen i tv-serien "Lust".

Anette och hennes tre barndomskompisar, en bilförsäljare (Julia Dufvenius), en reklamare (Anja Lundqvist) och en medlem av Svenska Akademien (Elin Klinga) livspusslar och har sex i olika grad, någon har en affär, någon en otrogen make, en ligger "hela tiden" och en har inte haft sex på två år. Så där som det kan vara.

Några metoo-smockor delas ut, yngre kvinnor konkurrerar om både männen och jobben och det görs tafatta men välvilligt inställda försök att hänga med när barnen snackar om sina, mycket avancerade och flytande, sexualiteter.

"Lust" känns som en berömvärd ambition att göra en svensk "And just like that" och kombinera klimakteriet och cunnilingus samtidigt som man på ett humoristiskt sätt speglar livet och utmaningarna som åldrande kvinna i en komplex tidsera.

Högsta poäng för ambition, alltså. Så kul det hade varit om serien varit riktigt bra också. Den glimrar till ibland (en imploderande gädda, en dallrande dildo framför ett förskräckt barn som vill "döda ormen" och Björn Bengtssons dampiga mma-fighter är roliga) men tyvärr är "Lust" alldeles för ojämn både i ton och skådespeleri – ibland blir det bara genant.

Varför man har doppat manuset och regianvisningar i en buskissoppa som gör det helt naturligt att döpa rollfigurer till "Torkel Vildhavre" och "Harald Stake" är exempelvis något man frågar sig ganska snabbt, liksom varför manuset och skämten inte håller högre nivå nu när HBO Max ändå satsar på sin första originalserie.

Det tar också väldigt lång tid att lära känna huvudpersonerna, som förblir karikatyrer nästan hela serien igenom. Man har väldigt svårt att fatta varför gänget ens umgås? De verkar ha så tråkigt ihop. Och ursäkta, men kvinnor känner till om någon kompis har haft "en lesbisk period". Det kommer inte som en överraskning på en vinlunch i 45-plusårsåldern om man har varit vänner sedan skoltiden.