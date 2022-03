Melchor: "Vi befinner oss i ett krig utan namn"

Född: 1982 i Veracruz

Bor: Puebla, Mexiko. Men just nu i Berlin under ett år, med ett författarstipendium av DAAD.

Familj: "Min make är författare, Luis Jorge Boone. Och min familj lever i Veracruz, där jag föddes."

Bakgrund: Fernanda Melchor är utbildad journalist och författare. Hon fick ett stort genombrott med "Orkansäsong". "Paradais" gavs ut i Mexiko 2021 och håller nu på att filmatiseras. Hon har också skrivit "This is not Miami" på sakprosa, om sin födelsestad Veracruz.

Kommande projekt: "Jag arbetar på något men är precis i början."

Inspirerad av: "Verkligheten. Sådant som händer runt omkring mig. Men också berättelser. Inte sådant som har hänt utan hur vi berättar om det som har hänt. Att lyssna på berättelser är som min föda."