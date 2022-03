Många vill stötta Ukraina med musik

När TV4 arrangerade insamlingsgalan "Sverige samlas och hjälper" i början av mars lyckades de få in över 40 miljoner kronor till organisationerna Unicef, Rädda Barnen, Röda Korset och UNHCR.

Men suget att skramla med hjälp av musik tycks inte vara över – nu planeras ytterligare en rad konserter och galor till stöd för krigsdrabbade i Ukraina.

"Hela Sverige skramlar":

2015 arrangerades "Hela Sverige skramlar"-galan på Globen i Stockholm, till stöd för människor på flykt. Nu meddelar arrangören att de – "tyvärr" – är tillbaka den 2 april.

Galan äger rum på samma plats som förra gången, men numera heter konsertlokalen Avicii Arena.

Bland artisterna som uppträder finns Gina Dirawi, Amason, Peter Jöback och årets Melodifestivalvinnare Cornelia Jakobs. Biljettintäkterna går till Internationella Röda korset, Proliska, UN Women, Fight for Right, Civil Rights Defenders och The Media Initiative for Human Rights.

"Hjälp Ukraina":

Frälsningsarméns hus i Stockholm har bokat artister som Anna Järvinen, Helen Sjöholm, Jonathan Johansson, Caroline af Ugglas, Clara Klingenström och Stefan Sundström till sin musikgala "Hjälp Ukraina" den 20 mars.

Konserterna sänds även på Frälsningsarméns Youtube-kanal och de insamlade pengarna går till Frälsningsarméns stödinsamling. Poeten Bob Hansson är värd för kvällen.

Jonathan Johansson spelar på Frälsningsarméns hus i Stockholm. Arkivbild.

"Stödkonsert för Ukraina med Kyiv Soloists":

När Ukraina invaderades av Ryssland befann sig stråkensemblen Kyiv Soloist på Europaturné. Nu kommer gruppen till Konserthuset i Stockholm den 27 mars.

Kyiv Soloist kommer bland annat att framföra klassisk ukrainsk musik, folkmusik och ett arrangemang av Ack Värmeland du sköna. Alla biljettintäkter går oavkortat till Radiohjälpen.

Konserten kommer även att sändas i SVT den 2 april.

"Kulturmanifestation för fred med Kyiv Soloists":

Efter Stockholmsbesöket åker Kyiv Soloists vidare till Uppsala. Den 28 mars spelar de i Universitetsaulan tillsammans med kören Allmänna sången.

Även här går biljettintäkterna oavkortat till Radiohjälpen.

"Stockholm stand with Ukraine Symphony Orchestra":

Musiker från bland annat Sveriges Radios symfoniorkester, Kungliga Filharmonikerna och Kungliga Hovkapellet gör tillsammans med barytonen Andrei Kymach och pianisterna Natalya Pasichnyk och Martin Sturfält en konsert på Eric Ericson-hallen i Stockholm.

De kommer bland annat att spela musik av Verdi Donizetti Tarrodi samt samtida musik från ukrainska tonsättare.

Konsertkvällen äger rum den 21 mars, och alla intäkter går oavkortat till Unicef.

Delar av Sveriges Radios symfoniorkester spelar på Stockholm stand with Ukraine Symphony Orchestra. Arkivbild.

"Konsert för Ukraina":

Den 21 mars arrangeras en stödkonsert för Ukraina på Palladium i Malmö, med musiker som Nils Landgren, Viktoria Tolstoy och Håkan Rydin.

Besökarna kan välja olika biljettpriser beroende på vad de vill skänka, och alla biljettintäkter går oavkortat till UNHCR.

"En kväll för fred":

Reginateatern i Uppsala arrangerar en insamlingsgala för de krigsdrabbade i Ukraina i samarbete med Röda korset. Uppträder gör bland andra manskören Orphei Drängar och Jacke Sjödin.

Den fysiska galan är slutsåld, men det går att köpa biljetter till en livesänd variant. Datum för galan är den 19 mars.

"Konsert för Ukraina":

På Kulturkvarteret i Örebro arrangeras insamlingsgalan "Konsert för Ukraina" i samarbete med Röda Korset den 20 mars. På scenen står bland andra Jasmine Kara, Emil Jensen och Gladys de Pilar.

Konserten har fri entré med 250 sittplatser.