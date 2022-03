Bornebusch regisserar mörk komediserie

Den beskrivs vara en blandning mellan komedi och thriller, och handlar om en familj där systrarna har svetsats samman av sina föräldrars för tidiga bortgång. Systrarna spelas av bland andra Eve Hewson ("Behind her eyes"), Anne-Marie Duff ("Suffragette" och "The Salisbury poisonings") och Eva Birthistle ("Brooklyn").

Serien är producerad av Merman Productions och ABC Signature, en del av Disney Television Studios, och serien är baserad på den belgiska versionen "Clan", skapad av Malin-Sarah Gozin.

Josephine Bornebusch har tidigare bland annat skrivit manus till filmen "Orca" och regisserat "Älska mig".