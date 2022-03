Då har "House of the dragon" premiär på HBO Max

Serien utspelar sig 200 år innan händelserna i "Game of thrones" och handlar om släkten Targaryen. I huvudrollerna finns bland andra Olivia Cooke ("Ready player one"), Emma D'Arcy ("Missbehaviour") och Matt Smith ("The crown").

Författaren George RR Martin, som ligger bakom "Game of thrones"-universumet, står som medskapare och exekutiv producent till "House of the dragon".

Huvudrollen görs av Paddy Considine, känd från bland annat "The world's end". Han spelar kung Viserys Targaryen, en vänlig man som har valts till kung på traditionell väg vid ett stormannaråd i Westeros. Hans bror prins Daemon Tagaryen (Matt Smith) är en stor krigare och drakryttare – och arvinge till tronen.

"House of the dragon" kommer att sändas i tio avsnitt.