"Flitigast" i Hollywood – blir ny Marvelhjälte

Ålder: 43 år.

Bor: I New York.

Familj: Hustrun Elvira Lind, två barn.

Yrke: Skådespelare.

Tidigare roller i urval: "Robin Hood", "Sucker punch", "Drive". "A most violent year", "Ex machina", "Star wars: The force awakens", "Star wars: The last jedi", "Star wars: The rise of Skywalker", "The card counter", "Dune", "Scenes from a marriage".

Aktuell: I "Moon Knight" som strömmas på Disney+ från den 30 mars.