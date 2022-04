Krigsjournalistik riskerar att elda på konflikt

TT: Bidrar rapporteringen kring kriget i Ukraina till att öka spänningarna?

— Jag tycker att rapporteringen om det som händer i till exempel Mariupol är väldigt bra. Jag uppmuntrar att man talar om Putin som en krigsförbrytare, och jag skulle vilja se ett tydligare utpekande av den krigsmaskin som han har kring sig. Vilka är byråkraterna och generalerna som jobbar med det här? Namnge dem och håll ordning på vad de gör angående de här krigsbrotten, vi behöver inte vänta i årtionden med detta.

TT: Borde det vara mer rapportering om civilt motstånd?

— De ryska rösterna tycker jag är frånvarande, och vi har heller inte hört röster från Sevastopol eller Donbass under den ryska ockupationen. Det här är platser som har varit ukrainska under decennier. Det finns potential för mer motstånd från olika håll, och det finns ju videor på protesterande människor som konfronterar ryska soldater, det skulle vara bra att få höra fler sådana röster, men det är fantastiskt om vi hör ens några av dem eftersom det här är områden under rysk ockupation.