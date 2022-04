Åberg om Melander: "Jovialisk och intelligent"

Beskedet att den folkkäre journalisten och tv-personligheten Sven Melander avlidit efter en längre tids sjukdom tas emot med sorg av den svenska artisteliten.

En av Melanders mest älskade rollfigurer är den törstige Berra Olsson, som tillsammans med sin kumpan Robban ”Partille” Söderberg tillbringar större delen av filmen "Sällskapsresan" med att leta efter den mytomspunna baren Pepes bodega.

Enligt Lasse Åberg, som skrivit manus och regisserat den svenska filmklassikern från 1980, möttes de två genom gemensamma vänner.

— Vi träffades på en fest, där vi hade väldigt trevligt ihop och sköt dåliga vitsar mot varandra. När vi sedan skulle hitta en skådespelare för rollfiguren Berra Olsson tänkte jag direkt på Sven och frågade om han hade lust att hoppa in i projektet – vilket han tyckte lät kul, säger han.

"Fryntlig – men med huggtänder"

Den jovialiske sviraren Berra Olsson, iförd den ikoniska t-shirten med texten "I kväll får 107 svenskar gonorré", blev sedermera en av Sven Melanders mest kända rollfigurer – men som person var den svenske journalisten och tv-personligheten betydligt skarpare, enligt Lasse Åberg.

Från inspelningen av filmen "Sällskapsresan" i San Agustin på Gran Canaria. Från vänster Sven Melander i rollen som "Berra", Lasse Åberg och Weiron Holmberg.

— För att hårdra det hela lite kan jag säga att han var fryntlig – men med huggtänder. Han var vänlig, jovialisk och intelligent – och så hade vi ungefär samma humor, säger han.

Sven Melander inledde karriären som journalist och jobbade bland annat på Aftonbladet och SVT innan han fick sitt genombrott inom tv och film. 1985 lämnade han journalistiken för gott och ledde därefter tv-succéer som ”Nöjesmaskinen” tillsammans med Stina Lundberg Dabrowski och därefter programmet ”Nöjesmassakern”.

"Han finns kvar"

2018 berättade han att han hade drabbats av cancer, men friskförklarades något år senare. Under förra året berättade Melander dock att cancern hade kommit tillbaka, och under torsdagen meddelade familjen att han hade somnat in.

Enligt Lasse Åberg hade de två vännerna också haft nära kontakt under de senaste åren.

Lasse Åberg hade nära kontakt med Sven Melander under de senaste åren. Arkivbild.

— Sven var med i en dokumentär om mig när jag fyllde 80 och jag är med i en dokumentär som handlar om honom, och så brukade vi skicka saker som vi tyckte var kul till varandra, säger han och fortsätter:

— Och jag säger som skulptören Hertha Hillfon sa om sin döde make: Han finns kvar – han har bara gått och gömt sig.