Bill Skarsgård får ny läskig Hollywoodroll

"The crow" är en av 1990-talets mest mytomspunna filmer, inte minst eftersom huvudrollsinnehavaren Brandon Lee dödades i en olycka med skjutvapen under inspelningen – inte helt olikt den som nyligen drabbade inspelningen av västernfilmen "Rust".

I hämndthrillern, som baseras på en tecknad serie, mördas Draven och hans flickvän Shelly brutalt natten före Halloween av ett kriminellt gäng. Exakt ett år senare återvänder Eric från de döda. Hans själ har fått liv med hjälp av en kråka och han sminkar sig i vitt och svart och börjar leta upp mördarna.

Mörk och poetisk

Brittiske Rupert Sanders, med filmer som "Snow white and the huntsman" och "Ghost in the shell" i bagaget, kommer att regissera och för manuset står Zach Baylin, Oscarsnominerad för sitt manus till "King Richard", skriver The Hollywood Reporter.

— "The crow" är vacker, mörk, poetisk och ibland stötande. Det är en berättelse om kärlek, saknad, sorg och hämnd. Det är en stor ära att få vända tillbaka till James O'Barrs ikoniska serie och ge "kråkan" en röst av i dag, säger regissören Sanders.

Från clown till bankrånare

En remake av den ikonförklarade rullen har varit på gång i flera år med regissörer och producenter som kommit och gått. Luke Evans, Bradley Cooper, Robert Pattinson, Jason Momoa och Jack Huston är några som varit påtänkta för rollen som Draven, men nu blir det alltså Bill Skarsgård som får ta sig an uppdraget.

Bill Skarsgård fick sitt internationella genombrott som clownen Pennywise i "It"-filmerna och är just nu aktuell i superhjältefilmen "Eternals" och som den ökände svenska bankrånaren Clark Olofsson i Netflix-serien "Clark".

Inspelningen av "The crow" påbörjas i juni i bland annat Prag och München.