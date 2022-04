144 miljoner dollar från "Fortnite" till Ukraina

Intäkterna från "Fortnite" har samlats in mellan den 20 mars och den 3 april.

Enligt The Verge har även andra företag inom spelbranschen skänkt pengar till stöd för Ukraina den senaste tiden. Riot Games, som ligger bakom "League of legends", har skänkt 5,4 miljoner dollar och spelförsäljningsföretaget Humble Bundle har samlat in 20 miljoner dollar.

Tidigare i mars meddelade Epic Games att bolaget stoppar all handel med Ryssland, men låter sina spel vara fortsatt åtkomliga för ryska spelare.