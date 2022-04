Jazzen återvänder till Skeppsholmen

Efter pandemiårens stiltje tas en rad nya musikinitiativ, och "Fashing in Bloom" är ett av dem. Enkelt förklarat är det klubb- och konsertarrangören Fasching i Stockholm som flyttar ut i det fria och till vad som förr brukade kallas Moderna Museets trädgård. Ända sedan Stockholms jazz- och bluesfestival lämnade Skeppsholmen har det funnits ett sug efter jazzkonserter utomhus sommartid, berättar Eric Birath, chef på Fasching som nu gör slag i saken.

— Jag har fnulat på det här ganska länge, men om någonsin är det väl nu som vi ska göra det här, säger han.

Tusen personer åt gången ska få plats i trädgården som tidigare använts av festivalen Music and Arts där bland andra Björk och Patti Smith uppträdde. "Fasching in Bloom" satsar på utländska och svenska jazzstjärnor men också på artister som Amason och Sara Parkman.

Etiopisk legend

Den svenske trumpetaren Goran Kajfes inleder 8 juli då även den återupptäckte etiopiske jazzlegenden och keyboardisten Hailu Mergia medverkar.

— Han spelade i hemlandet på 1960- och 70-talet men emigrerade till USA där han körde taxi och inte spelade under många år. Sedan blev han återupptäckt av ett skivbolag som släppte hans skivor på nytt, berättar Eric Birath.

Den israeliske basisten Avishai Cohen kommer med sin trio, liksom den amerikanske saxofonisten Charles Lloyd.

Elektronisk musik

De som missade brittiska Emma-Jean Thackary på Stockholm Jazz Festival i höstas får en ny chans den 16 juli. Multiinstrumentalisten Thackray blandar elektronisk musik med jazz och representerar tillsammans med det Londonbaserade bandet The Comet is Coming den yngre brittiska jazzscenen på "Fashing in Bloom".

Även svenska jazzartister som Rigmor Gustafsson, Nils Landgren och Joel Lyssarides ger egna konserter.