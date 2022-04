Första döva rollfiguren i "Simpsons"

För första gången i seriens historia innehåller långköraren 'The Simpsons' en döv rollfigur. Arkivbild. Foto: TT

För första gången i seriens långa historia innehåller "The Simpsons" en döv rollfigur, skriver CNN. I avsnittet "The sound of Bleeding Gums" upptäcker Lisa att hennes älsklingsmusiker, Bleeding Gum Murphy, har en döv son som behöver en operation – och gör allt för att försöka hjälpa honom.