Ben Affleck och Matt Damon gör film om Nike

Huvudrollen ska spelas av Matt Damon och Ben Affleck ska också spela en roll, som Nikes medgrundare Phil Knight, skriver Deadline.

Ben Affleck har tidigare regisserat filmer som "Argo" och "Gone baby gone". Detta blir första gången han regisserar Matt Damon men det är inte första gången de jobbar ihop.

1997 skrev duon och spelade tillsammans i Gus Van Sants "Good Will Hunting", som gav dem en Oscar för bästa originalmanus. De medverkade också nyligen i Ridley Scotts "The last duel".