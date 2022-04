Rudy Giuliani överraskade i "Masked singer"

Och ögonblicket som miljoner tv-tittare väntat på sändes på onsdagskvällen – figuren Jack in the Box visade sig vara just Rudy Giuliani, skriver Billboard.

Domaren Ken Jeong såg oimponerad ut och satt med armarna i kors, innan han lämnade scenen i protest. Hans domarkollegor Nicole Scherzinger och Jenny McCarthy stannade däremot kvar på scenen.

Programledaren Nick Cannon frågade Giuliani varför han medverkade i programmet.

— Jag antar att huvudorsaken är att jag precis har fått ett barnbarn, Grace, och jag vill att hon ska veta att man ska prova allt, även saker som är helt olikt dig och osannolikt, sade Giuliani och fortsatte:

— Och jag kunde inte tänka mig något mer olikt mig och osannolikt än det här. Jag tycker om showen. Och det verkade bara som att det skulle vara kul. Jag har inte så mycket roligt.

Giuliani fick lämna tävlingen efter ett framträdande med låten "Bad to the bone" av George Thorogood and the Destroyers.