"Mad Men"-stjärnan död – blev 90 år

För den amerikanska publiken är han främst känd för sin roll som J Pierrepont Finch i Broadwaymusikalen "Hur man lyckas i affärer utan att egentligen anstränga sig" från 1961, som även blev film 1967.

För alla fans av tv-dramat "Mad men" känns han också igen som reklambyrån Sterling Coopers excentriske medgrundare Bertram Cooper, som Morse spelade under seriens sju säsonger och som resulterade i fem Emmy-nomineringar.

Han fick också chansen att damma av sina gamla Broadway-färdigheter i serien. Efter att hans rollfigur Bertram dött i "Mad Men", samtidigt som tv:n visar hur Neil Armstrong går på månen, gjorde Morse en sång- och dansrutin till tonerna av "The best things in life are free".

I en intervju 2014 med tidningen Rolling Stone sa Morse att skaparen Matthew Weiner alltid hade haft för avsikt att han skulle sjunga i serien. Morse själv var dock tvungen att övertalas men till slut tyckte han att scenen passade perfekt.

— Det var inte bara 'Gå och sjung en sång och au revoir, Bobby'. Det var Bert som sa till Don (Jon Hamms rollfigur): Vad gör du? All den här skiten du håller på med, sluta med det. De bästa sakerna i livet är gratis. Vi har precis landat på månen. Lugna ner dig. Njut av saker medan du har dem.

Robert Morse blev 90 år.