Kardashian vinner över Blac Chyna i rätten

Chyna hävdade att framför allt mamma Kris Jenner men också döttrarna Kourtney, Kim och Khloe Kardashian har förstört hennes karriär. Juryn kom dock fram till att de inte har förtalat Blac Chyna, och inte heller har försökt sabotera hennes kontrakt.

Blac Chynas advokat har hävdat att Kris Jenner konspirerade för att få till nedläggningen av "Keeping up with the Kardashians" spin-off-serie "Rob & Chyna". Den kretsade kring sonen Rob Kardashian och Blac Chyna, eller Angela White som hon egentligen heter. Chefer på E! network vittnade dock om att serien lades ner på grund av att paret gick skilda vägar.

Enligt Blac Chynas advokater kommer hon att överklaga domen.