Postumt album från Dr John kommer i år

Albumet heter "Things happen that way" och innehåller bland annat covers på Hank Williams "I'm so lonesome I could cry" och "Ramblin' man" samt Willie Nelsons "Funny how time slips away".

— Redan för flera år sedan pratade han om hur hipp han tyckte Hank Williams var. Han älskade hur enkla men samtidigt känslomässigt komplexa låtarna är, säger Dr Johns dotter Karla R Pratt, som är skivans exekutiva producent.

Dr John, som egentligen hette Malcolm John McRebennack Jr, inledde karriären som studiomusiker på 1950-talet. Han blev med tiden en av New Orleans viktigaste pianister och senare känd över hela världen för sin scenpersonlighet och sin voodoo-influerade psykedeliska rock.

Bland de egna kompositionerna finns låten "Holy water", som handlar om Dr Johns period i fängelse för droginnehav under 1960-talet. Han samarbetade också med Willie Nelsons son, Lukas, på "I walk on guilded splinters".

Dr John avled av en hjärtattack den 7 juni 2019.

"Things happen that way" släpps den 23 september.