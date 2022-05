Cornelia Jakobs möttes av jubel

Jakobs avslutade med sitt bidrag "Hold me closer" och innan dess sjöng hon sin några år gamla "Weight of the world" och en egen version av Lana Del Reys "Summertime sadness" med pojkvännen och låtskrivarpartnern David Zandén på gitarr.

Efter konserten kom Jakobs ut och hälsade på fans, som trängdes vid scenkanten, för att hälsa och ta bilder.

Under kvällen uppträdde flera av årets artister, bland andra Belgiens Jérémie Makiese, Serbiens Konstrakta och Tysklands Malik Harris.

Cornelia Jakobs backades upp av David Zandén på gitarr.