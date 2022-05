The Rasmus på gatuspelning med Ukrainas Kalush

1. Finland, The Rasmus: "Jezebel"

2. Israel, Michael Ben David: "IM"

3. Serbien, Konstrakta: "In corpore sano"

4. Azerbajdzjan, Nadir Rustamli: "Fade to black"

5. Georgien, Circus Mircus: "Lock me in"

6. Malta, Emma Muscat: "Out of sight"

7. San Marino, Achille Lauro: "Stripper"

8. Australien, Sheldon Riley: "Not the same"

9. Cypern, Andromache: "Ela"

10. Irland, Brooke: "That's rich"

11. Nordmakedonien, Andrea: "Circles"

12. Estland, Stefan: "Hope"

13. Rumänien, WRS: "Llámame"

14. Polen, Ochman: "River"

15. Montenegro, Vladana: "Breathe"

16. Belgien, Jérémie Makiese: "Miss you"

17. Sverige, Cornelia Jakobs: "Hold me closer"

18. Tjeckien, We Are Domi: "Lights off"