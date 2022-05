Kaosrep i Turin – Jakobs fick bryta

Programledaren Alessandro Cattelan tvingades improvisera en bra stund innan hon kunde börja om igen.

Även Belgiens Jérémie Makiese hade problem under repet. Direkt efter att att hans bidrag "Miss you" klingat ut hördes hur en upprörd Makiese skrek “fuck this shit” i mikrofonen.

Efteråt förklarade programledaren att det var problem med artisternas medhörning och att det berodde på radiofrekvenser. Flera länder har fått sjunga om sina låtar efter de ordinarie repetitionerna.