Peters: Mer än bara överlevnad för transkvinnor

Torrey Peters är född i Evanston, uppvuxen i Chicago och numera bosatt i Brooklyn. Hon fick sitt genombrott med "Detransition, baby", som gavs ut i USA 2021 och som nu har översatts till svenska.

Hon publicerade själv sina två första böcker, "The masker" och "Infect your friends and loved ones".

Torrey Peters blev som första transkvinna nominerad till Women's Prize for Fiction för "Detransition, baby".

Nu arbetar hon med en tv-serieversion av boken.