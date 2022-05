Cruise hyllades med stående ovationer i Cannes

Fakta: Tom Cruise Namn: Thomas Cruise Mapother IV Född: 3 juli 1962 i Syracuse, USA. Familj: Har varit gift med skådespelarna Mimi Rogers, Nicole Kidman och Katie Holmes. Har tre barn. Utmärkelser: Oscarsnomineringar 1990 för "Född den fjärde juli", 1997 för "Jerry Maguire" och 2000 för "Magnolia". Han belönades med Golden Globe-priser för samma filmer. Aktuell: Tilldelades Hedersguldpalmen i Cannes och med filmen "Top gun: Maverick" som få svensk biopremiär den 25 maj.

"You had me at hello'", säger Renée Zellweger till Tom Cruise i ett tårfyllt, avgörande ögonblick i filmen "Jerry Maguire". Samma känsla infann sig i festivalpalatset i Cannes när Tom Cruise på onsdagen hyllades inte mindre än två gånger. Peppen var uppskruvad till max direkt när den 59-årige skådespelaren spred sin stjärnglans över en stad och bransch som lider av post-pandemi-blues – och för en stund kändes allt nästan som vanligt igen.

Först medverkade han i ett mycket tillrättalagt samtal om sin karriär tillsammans med journalisten Didier Allouch. Den som möjligen hade hoppats på några skarpa frågor om scientologi-rörelsen, vars mest kända medlem är just Tom Cruise, eller något privat ur stjärnans liv hade inte mycket att hämta. Frågeställaren påminde om en influerare som ska intervjua en partiledare: det blir mysig stämning men inte mycket blir egentligen sagt utöver den redan fastlagda agendan.

I det här fallet var den att prata om exakt hur mycket Tom Cruise älskar filmskapande. Hur mycket älskar han det? Jättemycket. Redan som 19-årig nykomling i branschen sökte han upp alla avdelningar på filminspelningen för att lära sig allt han kunde om ljussättning, kostym, ljud och foto.

— Film är verkligen min passion. Jag går alltid och ser nya filmer på bio. Jag brukar bara dra på mig en mössa, titta på reklamen och lyssna på publikens reaktioner, sade Tom Cruise under scensamtalet.

Stort symbolvärde

Även Cannes-bossen Thierry Frémaux verkade genuint överlycklig över inte minst symbolvärdet i att ha den stora fixstjärnan på plats. Är det någonting som filmfestivalen värdesätter så är det kärlek till film som ses på biograf – riktig film till skillnad från sånt som exempelvis sänds på strömningstjänster. Och i Tom Cruise har festivalen onekligen en själsfrände.

— Tom Cruise arbetar bara med film. Han gör inte tv-serier, tv-filmer eller reklam, upprepade Thierry Frémaux även före den stora galavisningen av "Top gun: Maverick" senare samma kväll.

Inför den heta premiären hade hela paradgatan i Cannes, La Croisette, spärrats av så att Tom Cruise och hans kollegor kunde glida ostört fram i en karavan av 20-talet svarta festivalbilar, eskorterade av polismotorcyklar. När sällskapet intog röda mattan utanför festivalpalatset smattrade fotografernas blixtrar extra länge och när följet, som bland andra inkluderade regissören Joseph Kosinski, medskådespelarna Jennifer Connelly, John Hamm, Miles Teller och producenten Jerry Bruckheimer tronade högst upp på trappan dundrade plötsligt åtta stridsplan fram över luftrummet i olika formationer och släppte ut gas i färgerna blått, rött och vitt.

Tom Cruise och gänget som representerade "Top Gun: Maverick" överraskades av stridsflygplan som hedrade skådespelaren med en uppvisning ovanför röda mattan i Cannes.

"Njut av kvällen"

Tom Cruise påpekade tidigare på dagen att det förflutit två år sedan de först hade tänkt släppa "Top gun: Maverick" – och att det har funnits tankar om att premiären kanske borde ha ägt rum på en strömningstjänst som så många andra filmer under pandemin. Men det gjorde han tydligt, inte en chans, så länge han fick bestämma.

På scenen framför premiärpubliken kom så belöningen. Tom Cruise hyllades med stående ovationer och han verkade överraskad när Cannes-presidenten Gilles Jacob överlämnade en Hedersguldpalm. Det är ett hedrande specialpris som tidigare bland annat har tilldelats Ingmar Bergman.

— Det är underbart att se allas ansikten. Vi sitter här i en salong, utan munskydd. Jag ska bara ta in det här nu och jag känner mig väldigt tacksam. Jag gör alla dessa filmer för er och jag är väldigt välsignad som får göra det jag gör. Njut av den här kvällen, sade Tom Cruise till publiken och avslutade:

— Det är ni som har gjort mitt liv.