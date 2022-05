Seriebok hyllar "Weird Al" Yankovic

Bland illustratörerna märks The New Yorkers Michael Kupperman och Revolver Magazines Steve Chanks. I boken som ges ut i november har de satt tänderna i mer än 20 av "Weird Al" Yankovics parodier.

"Weird Al" har gjort sig känd för låtar som "Another one rides the bus", "I love Rocky Road" och inte minst Michael Jackson-parodin "Eat it".