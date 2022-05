Spacey åtalas för övergrepp i Storbritannien

Han åtalas för fyra fall av övergrepp mot de tre männen, som ska ha skett mellan åren 2005–2013 i London och grevskapet Gloucestershire.

"Han åtalas efter en granskning av bevisen som polisen samlat in under sin utredning", säger Rosemary Ainslie, avdelningschef vid åklagarmyndigheten, i ett uttalande till myndighetens hemsida.

2019 förhördes Spacey av Scotland Yard om olika sexuella övergrepp mot män i Storbritannien, skriver Variety.

Den tvåfaldigt Oscarsbelönade skådespelaren har anklagats för en lång rad sexuella övergrepp sedan 2017 och metoo-rörelsens början.

Det hela började med att skådespelaren Anthony Rapp i en intervju med Buzzfeed oktober 2017 anklagade honom för sexuella trakasserier då Rapp var 14 år och Spacey var 26. Sedan dess har omkring 30 män riktat anklagelser mot honom.

Anklagelserna ledde till att Spacey fick sparken från den framgångsrika serien "House of cards" och att regissören Ridley Scott klippte bort och ersatte hans scen i filmen "All the money in the world" med en annan skådespelare.

Flera av de tidigare åtalen i USA mot Spacey har lagts ned.