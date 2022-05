Kevin Spacey inställer sig frivilligt i rätten

I ett uttalande till Good Morning America säger den amerikanske skådespelaren att "han är säker på att han kan bevisa sin oskuld" i åtalet som väckts av tre män. Anklagelserna gäller fyra separata händelser som som ska ha ägt rum mellan åren 2005–2013 i London och grevskapet Gloucestershire.

2019 förhördes Spacey av Scotland Yard om olika sexuella övergrepp mot män i Storbritannien.

Via en talesperson säger Spacey att han "uppskattar åklagarmyndighetens uttalande där man noggrant påminner medier och allmänhet om att jag har rätt till en rättvis rättegång och ska anses oskyldig tills motsatsen bevisats".

Den tvåfaldigt Oscarsbelönade skådespelaren har anklagats för en lång rad sexuella övergrepp sedan 2017 och metoo-rörelsens början. Anklagelserna har bland annat lett till att Spacey fått sparken från serien "House of cards" och att Ridley Scott ersatte hans scen i "All the money in the world".