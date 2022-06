Spelar åtta skräckroller – i samma film

Ålder: 44 år.

Bor: I London.

Familj: Hustrun Pandora Colin, ett barn.

Yrke: Skådespelare.

Tidigare roller i urval: "Quantum of solace", "Black mirror", "Broken", "Skyfall", "The imitation game", "Spectre", "Peterloo", "Years and years", "No time to die".

Aktuell: I "Men" som får svensk biopremiär den 3 juni.