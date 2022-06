Originalmedlem i Bon Jovi död

"Han var ett original. Som en av grundarna av Bon Jovi var Alec avgörande för bandets utveckling", skriver bandet.

Någon dödsorsak har inte meddelats.

Alec John Such var med i Bon Jovi från starten 1983 till och med 1994, då han lämnade. Han spelade på de flesta av bandets största hits, bland annat "Livin' on a prayer". Precis som de övriga medlemmarna växte han upp i New Jersey.

2018 återförenades han med sina gamla bandkollegor då Bon Jovi valdes in i Rock and Roll Hall of Fame.

Alec John Such blev 70 år gammal.