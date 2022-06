Svenska Ex on the beach-deltagarna dyker upp i biofilm

Ex On The Beach-Sverige 2016 har bjöd minst sagt på rubriker. En av det årets snackisar blev bland annat triangeldramat mellan Olivia Ring Hedlund, Hampus Ekberg, och Ida Österberg Lidámo.

Olivia och Hampus blev ganska så direkt ett par i den skandalomsusade såpan, men plötsligt blev Olivia tvungen att åka hem till Sverige och lämna sina kamrater. Hampus och Ida inledde då en fling, någonting som de båda lovat Olivia ej skulle ske.

Men det hela löste sig och Olivia och Hampus flyttade ihop när de kom hem till Sverige.

Ex on the beach-deltagarna dyker upp i biofilm

Regissören Kim Ekberg har länge velat göra en film om sin lillebror Hampus Ekberg och broderns flickvän Olivia Ring Hedlund, som 2016 var med i dokusåpan "Ex on the beach" och därefter försökte göra gemensam karriär som influerare.

Resultatet är filmen "2gether", som tidigare i år prisades på Göteborgs filmfestival. Filmen handlar om Hampus och Olivia som kämpar för att behålla sitt arbete och sin relation i Norrköping.



"2gether" har också visats på flera europeiska filmfestivaler.