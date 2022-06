Frank Zappas låtkatalog såld

Det är barnen Moon, Dweezil, Ahmet och Diva som beslutat att sälja Zappas egendom till Universal Music Group för en hittills okänd summa.

Den amerikanske artisten, gitarristen och textförfattaren var under sin karriär extremt produktiv och gav bland annat ut över 60 skivor. Frank Zappa spelade även in de flesta av sina konserter – inspelningar som förvarats i ett förråd kallat "The vault".

Tidigare har även artister som Bruce Springsteen, Paul Simon, Bob Dylan, John Legend, Tina Turner, Neil Young och Shakira sålt sina låtkataloger.

Frank Zappa avled 1993.