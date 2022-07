Publiken återvänder efter pandemin

Publikrestriktioner 29 mars 2020 blev en publikgräns på 50 personer huvudregeln för allmänna sammankomster. 16 november 2020 sänktes taket till 8 personer för allmänna sammankomster. Restriktionerna trädde i kraft den 24 november. 29 september 2021 togs deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bort. 23 december 2021 tillåts bara sittande deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis. 9 februari 2022 togs krav på deltagartak och andra uttryckta deltagarbegränsningar bort, till exempel krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap bort, liksom möjligheten till användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor.

I våras släpptes de sista publikrestriktionerna och landets konsertscener, biosalonger och operor kunde äntligen öppna upp igen. “En trög omstart” var dock det bistra budskapet som förmedlades i en rapport om svenskars kulturkonsumtion, gjord av Insight Intelligence under april 2022.

Men nu visar det sig att farhågorna var överdrivna. När festivalsommaren drog i gång med Brännbollsyran i Umeå i början av juni, så slogs det publikrekord med över 17 000 biljetter per dag, vilket P4 Västerbotten rapporterade om.

Joppe Pihlgren, verksamhetsledare på Svensk Live, tror att många har saknat den sociala biten med festivaler och konserter.

— Det går nog lite bättre än väntat faktiskt. Folk har längtat efter att gå på festival och konsert, säger han till TT.

En annan festival som ger glädjebesked om besökarantal, är Törebodafestivalen. Där spelade bland annat Zara Larsson och Alice Cooper i början av juli. Festivalen sålde slut redan i april och hade 20 000 besökare om dagen. Det var också den sista Törebodafestivalen någonsin.

— Vi har inte kört på fyra år och gången innan var det också slutsålt, så det var ganska förväntat. Men vi är jätteglada och nöjda, säger festivalgeneral Per Ottosson till TT.

"Minionerna" är populära i biosalongerna. Arkivbild.

Äldre biopublik fortfarande trevande

Landets biosalonger börjar också fylla stolarna igen. Filmer som “Minionerna: Berättelsen om Gru” och ”Top Gun: Maverick” har dragit stor publik under den ömsom soliga och ömsom regniga starten på sommaren.

Svenska Bio gjorde ett historiskt juni i år, menar vd:n Peter Fornstam. Då hade deras biografer näst högst besökarantal under den månaden någonsin.

— Det var en lite ryckig start, men det vi ser nu har varit över förväntan, säger Peter Fornstam till TT.

Filmstadens marknadsdirektör Helena Eklund berättar att man har sett ett lite svalare intresse jämfört med sommaren före pandemin, men att kurvan ändå är positiv.

— Vi är inte tillbaka fullt ut. Vi hoppas vara tillbaka dit snart, men vi får ha tålamod och ge folk chansen att återupptäcka det de gillade med bio, säger Helena Eklund till TT.

De mest trevande återvändarna är de äldre biobesökarna, som har minskat i antal jämfört med före pandemin. Det vittnar både Svenska Bio och Filmstaden om.

— De är lite mer försiktiga med att komma tillbaka, men det kan också handla om utbudet, säger Helena Eklund.

I veckan hade “Downton Abbey: En ny era” premiär, en film med en lite äldre målgrupp. Filmen hade världspremiär under våren, men fick Sverigepremiär i mitten av juli. Peter Fornstam berättar att man har skjutit på premiären i Sverige, just för att vänta in den äldre publiken, som har varit mer försiktig med att återvända till biosalongerna.

Sommaropera säljer slut

Vadstena Operas främsta målgrupp är personer över 60 år. Eleonor Hjorth, press- och kommunikationschef, vittnar dock om en annorlunda trend på operan än i biosalongerna.

— Vi ser ett stort intresse. Det är många som återvänder till oss nu efter pandemin, säger hon till TT.

Eleonor Hjorth tror att det beror på den relation man hade med publiken sen tidigare. Föreställningen “Maskerad kärlek”, som spelas i en liten salong på Vadstena Gamla Teater, är slutsåld alla kvällar. Biljettförsäljningen till den kommande föreställningen "Breaking the waves" på slottet säljer ungefär som vanligt.

— Det är jätteroligt att vara i gång och kunna spela för full salong.