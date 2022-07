Miller och Heard frånvarande från Comic-con

Filmbolaget Warner Bros har under 2010-talet varit en stor spelare på Comic-con i San Diego och har haft förmågan att bygga en massiv hajp kring sina superhjältefilmer från DC Comics (Disney/Marvels största rival). Inte minst för titlar som "Batman v Superman" och "Justice league".

2022 års presentation var något dämpad. Visserligen kom Dwayne "The Rock" Johnson ut i full kostym för att göra PR för kommande "Black Adam", där han spelar huvudrollen. Ändå saknades någon presentation för filmstudions största kommande satsningar för 2023: "Aquaman and the lost kingdom" och "The Flash" enligt Variety.

Enligt källor till branschtidningen har filmbolaget ansett att premiärerna ligger för långt fram i tiden för att en presentation ska få något meningsfullt genomslag. Dock har titlar som "Mad Max: Fury Road" och "Batman v Superman" hajpats flera år före sina premiärdatum. Därför spekulerar nu många i om det snarare beror på de skandalomsusade skådespelarna i filmerna.

En av birollerna i "Aquaman 2" spelas av Amber Heard, som nyligen gick igenom en väldigt offentlig förtalsrättegång mot sin exmake Johnny Depp där Heard blev skyldig att betala miljoner dollar i skadestånd. Hon överklagade domen den 21 juli.

"The Flash"-stjärnan Ezra Miller har blivit anklagad för att ha strypt en kvinna på Island, trakasserat en annan i Berlin och har blivit gripen två gånger på Hawaii tidigare under året för bland annat misshandel och trakasserier.

Omständigheterna för skådespelarnas kontroverser är väldigt annorlunda men visar på ett dilemma för filmbolaget, som för tillfället valt att inte göra PR med någon av dessa högprofilerade stjärnor. Samtidigt är filmerna fortfarande planerade att ha premiär relativt snart.