Falska gårdar i australiska "Bonde söker fru"

Australiska 'Farmer wants a wife' anklagas för att försköna deltagarnas egendomar. Arkivbild. Foto: TT

"Farmer wants a wife", den australiska versionen av "Bonde söker fru", anklagas för att använda sig av falska gårdar och omgivningar för att bättra på dragningskraften hos deltagare som söker fru. Daily Mail Australia skriver att två av bönderna, Will Simpson och Paige Marsh, har använt sig av andra egendomar än de egna under inspelningarna.