"Millennium"-manuset nobbades: "För roligt"

Ålder: 53 år.

Familj: Hustrun Mia Ajvide, en son, tre bonussöner.

Bor: På Rådmansö.

Yrke: Författare.

Tidigare verk i urval: "Låt den rätte komma in", "Hanteringen av odöda", "Människohamn", "Låt de gamla drömmarna dö", "Lilla stjärna", "Himmelstrand", "Gräns", "Vänligheten".

Aktuell: Med boken "Skriften i vattnet" och tv-serien "Let the right one in" som strömmas på Sky Showtime från den 10 oktober.