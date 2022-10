Lea Ypi: "Man kan inte lära någon att bli fri"

Född: 1979

Bor: I London

Familj: "Min man är en engelsk akademiker. Och vi har tre barn, 11, 6 och 5 år gamla. Mamma och min bror bor i Albanien."

Aktuell: Med den självbiografiska romanen "Fri", som har nominerats till flera priser, bland annat Baillie Gifford Prize och Costa Book Awards. Den utsågs även till Årets bok av The Sunday Times, Financial Times, TLS, New Statesman och Spectator.

Läser: ”Förutom filosofi som jag läser i mitt jobb? Jag gillar 1800-tals litteratur, klassiska böcker. Min favoritförfattare är Dostojevskij och till viss mån Tolstoj. Jag tycker också om fransk 1800-talslitteratur, stora historiska romaner med politiska teman."