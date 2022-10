Världskända filmstjärnan gästar Bianca Ingrossos show

Dwayne 'The Rock' Johnson är gäst i 'Bianca' i helgen. Arkivbild. Foto: TT

Hollywoodstjärnan Dwayne "The Rock" Johnson gästar Bianca Ingrosso i hennes nya pratshow "Bianca" i helgen. The Rock, just nu aktuell i superhjältefilmen "Black Adam", medverkar på länk i lördagens avsnitt, enligt ett pressmeddelande.