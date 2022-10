Gunn och Safran tar över DC Studios

The Hollywood Reporter beskriver det som "ett av de svåraste jobben i stan". Duon ska rapportera direkt till Warner Bros Discoverys David Zaslav och får i uppdrag att ta upp kampen med konkurrenten Marvel – som har stått för några av filmhistoriens mest inkomstbringande titlar.

Både Safran och Gunn har stora erfarenheter av superhjältefilmer. Safran har varit producent på "Shazam!" och "Aquaman". Gunn har gjort "Guardians of the galaxy" hos Marvel och tillsammans med Safran "The Suicide squad" och tv-avknoppningen "Peacemaker".

Deras meriter och att de gentemot superhjältefans runt om i världen visat vad de går för gör dem "unikt kvalificerade att utveckla en långsiktig strategi för film, tv och animation, och ta denna ikoniska franchise till nästa nivå av kreativt berättande”, säger Zaslav i ett uttalande.