Tove Lo är sårbar och självsäker

Fakta: Tove Lo Namn: Tove "Tove Lo" Nilsson. Ålder: 34. Gör: Artist. Bor: I Los Angeles. Bakgrund: Släppte debutsingeln "Love ballad" 2012 och året därpå kom genombrottssingeln "Habits". Sedan dess har hon släppt albumen "Queen of the clouds", "Lady wood", "Blue lips" och "Sunshine kitty". Turnerade med Katy Perry 2014. Debuterade som skådespelare i Erik Poppes "Utvandrarna" 2021. Aktuell: Med albumet "Dirt femme" och en Europaturné som gör stopp i Stockholm på Berns den 21–22 november.

Tove Lo är hemma i Sverige för att repa inför två spelningar på hemmaplan i november. Trots att hon bor i Los Angeles sedan flera år tillbaka har hon kvar sin lägenhet i Stockholm.

— Jag är en rastlös person som liksom har jetlaggen så inbyggd i kroppen att jag knappt märker den längre. Men nu jag har börjat tycka att det är jätteskönt att komma hem hit också, säger hon.

"Dirt femme" är Tove Los femte album. Hon skrev det medan Los Angeles var i full lockdown under pandemin, och hon beskriver det som "en personlig skiva, som alltid", men mer övergripande än tidigare.

— Den sträcker sig lite mer över hela livet jämfört de andra skivorna som mera har handlat om en koncentrerad tid. Jag satt hemma och tänkte mycket på livet och de val jag har gjort, säger hon.

Tove Lo bor i Los Angeles sedan 2017. Där har hon köpt ett hus, som hon målat rosa och delar med sin make, ett gäng kompisar och en hund. "Jag trivs väldigt bra i LA, det är annorlunda, men jag älskar det", säger hon.

Minnen

En av låtarna på albumet, "Grapefruit", handlar om de ätstörningar Tove Lo led av när hon var yngre. Låten kom till när hon inför filmdebuten "Utvandrarna", där hon spelade Ulrika i Västergöhl, ombads att gå ned några kilo i vikt.

— Jag såg lite för fräsch ut för att spela en svältande prostituerad på 1850-talet. Jag hade inte behövt om jag inte hade velat, men jag behövde få bort lite solbränna och se lite mindre hälsosam ut, säger hon.

Det var första gången på ett decennium som hon gick på diet. Det gjorde att minnena från ätstörningen sköljde över henne, och hon kände ett starkt behov av att skriva av sig.

Att "Grapefruit" skulle få en plats på "Dirt femme" var däremot ingen självklarhet.

— Men när den var klar kände jag att den blev väldigt bra och catchy. Och det har inte alls känts jobbigt att prata om den, men om jag fortfarande hade varit fast i det tror jag inte att jag hade pallat, säger Tove Lo och fortsätter:

— Folk säger ju att det är en sjukdom man aldrig blir helt frisk i från, men jag håller inte riktigt med. Jag tror bara att man först måste ta sig igenom år av terapi för att bryta beteendet, och sedan gå i terapi för att förstå varför man faktiskt hamnade där. För det är ju sällan relaterat till mat egentligen. Jag är glad att jag gjorde hela det jobbet redan innan jag blev artist.

Öppen med brister

Tove Lo beskriver nya skivan som på samma gång mer sårbar och mer självsäker. För nu har hon hittat en plats där hon känner sig hemma i sig själv och vågar vara den hon är snarare än den hon vill vara.

Det har bland annat lett till att hon vågade ta steget och gifta sig med pojkvännen, den nyzeeländske producenten Charlie Twaddle.

— Jag har alla år sjungit om och varit öppen med mina brister, men det har handlat om en frustration kring de bristerna snarare än acceptans. Nu har jag kommit ifrån det litegrann eftersom jag har lärt mig att släppa in människor. Bara det att jag har gift mig är helt "out of character". Hur blev det såhär?! , säger hon och skrattar.

"Dirt femme" släpps på skivbolaget Pretty Swede Records, som Tove Lo startade tidigare i år. Beslutet att starta eget hade legat i bakhuvudet en längre tid, och behovet av att själv styra den kreativa processen blev till slut avgörande.

— Jag hade tur med mitt majorbolag (Universal Music, reds anm) eftersom jag trots att jag knappast valde den mest kommersiella vägen i början ändå fick köra min grej. Men nu vill jag ha full kontroll över det kreativa, ha sista ordet och välja var pengarna ska läggas. Det är SÅ skönt!