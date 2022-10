Fred Again om svenska samarbetet: Legendariska

Fakta: Fred Again Heter egentligen Fred John Philip Gibson och föddes 1993 i London. Har som producent och låtskrivare arbetat med artister som Stormzy, Ed Sheeran, Eminem och The XX. Släppte i februari 2021 låten "Marea (we've lost dancing)", som fick stor spridning under pandemin. Två månader senare kom debutalbumet "Actual life (april 14–december 17 2020)". Aktuell med nya albumet "Actual Life 3 (january 1–september 9, 2022)" som släpps 28 oktober och med en kommande skiva i samarbete med Brian Eno.

I dagarna släpper Fred Again sitt tredje album "Actual Life 3 (january 1–september 9, 2022)". Liksom de två föregångarna handlar det om ett slags dagboksanteckningar i låtform där han bland annat samplar samtal med kompisar och gamla favoritlåtar. I botten finns brittisk dansmusik med influenser från flera olika håll.

Just januari till september 2022 var en ovanligt händelserik tid i 29-åringens liv. Nu har han svårt att svara på vad han egentligen har haft för sig under perioden.

— Gud vet vad. Mer än vad jag kan sammanfatta i en mening. Det är antagligen därför som jag gjort ett album, säger han i ett videosamtal från sitt hem i London där han befinner sig alltmer sällan.

"Svenskarna flög"

Under året har han fått sitt definitiva genombrott som internationell artist – bland annat genom sin omtalade spelning på jättefestivalen Coachella i Kalifornien och framför en kokande publik på svenska Way Out West.

Göteborgsspelningen var en av turnéns favoriter, berättar Fred Again.

— Det var tredje spelningen på raken för mig och 40 grader ute och jag var ganska trött. Men så hörde jag ljudet från publiken utifrån och sade till Tony som jag spelar tillsammans med, "det låter som att det kommer att bli fullständigt kaos". Och svenskarna flög verkligen. Stor respekt till dem, säger han.

För någon månad sedan släpptes singeln "Turn on the lights again", ett samarbete mellan Fred Again och Swedish House Mafia. Låten har inneburit hans största listframgång hittills. Och samarbetet med de svenska houserävarna var en stor stund i brittens liv, förklarar han.

— De är helt legendariska och jag avgudar dem. Jag pratade faktiskt med dem så sent som i morse i vår Whatsapp-grupp som heter "Swenglish house mafia". Det känns ganska surrealistiskt att få kalla dem mina vänner. De har spelat på klubbar så länge att de har ett slags instinktiv förståelse för arrangemang och låtstruktur och det var bara så inspirerande att få ta del av.

Album med Brian Eno

Med "Actual life 3" sätter Fred Again punkt för sitt dagboksprojekt. Det var aldrig mening att det skulle bli en prydlig trilogi, förklarar han. Som musikskapare följer han alltid sin inlevelse i stunden och nu behöver han ge sig själv lite andrum från att vara så personlig. Det är dags att hitta på något annat.

Nästa projekt blir en skiva tillsammans med smått legendariske artisten och musikproducenten Brian Eno, som han har känt sedan hans familj bodde granne med Eno under hans uppväxt.

— Väldigt mycket av en lycklig slump har han varit som en mentor för mig sedan jag var i 16-åldern. Att fullborda det samarbetet blir nästa uppgift.