Karin Smirnoff: Vi delar intresset för våld

Fakta: Karin Smirnoff Född: 1964. Bor: I Hertsånger, Västerbotten, mellan Skellefteå och Umeå, på gården som hon köpte av sin mamma. Familj: Tre barn, barnbarn och sambo. Fritid: I skogen, utomhus. Karate, laga mat med döttrarna. Aktuell: Med "Havsörnens skrik". Senast lästa bok: "Babetta" av Nina Wähä. Gillar Stephen King och Cormac McCarthy. Om sitt "Millennium"-projekt: "Det är klart att det är väldigt stort, det är väldigt många inblandade, det är internationellt och jag skulle få ännu fler gråa hår av att tänka på allt det här – om jag orkade tänka på det. Men jag gör inte det, det går inte att hålla på så. Sedan kommer det att vara hur läskigt som helst när det är recensionsdags, det tror jag. På sätt och vis är det här jobbigare än mina egna böcker, de är bara skrivna för min egen skull. Det här är större."

Gasskas, en påhittad kommun någonstans söder om Jokkmokk mellan orterna Kåbdalis och Harads. Namnet är samiskt och här utspelas Karin Smirnoffs påbörjade "Millennium"-trilogi vars andra stora tema är den ekonomiska exploateringen av Norrbottens inland.

— Det är inte så länge sedan det var väglöst land här, säger hon och berättar att hon föredrar att skapa eget framför att skriva om Piteå eller Kiruna.

— Då måste allt vara korrekt – gatunamn och sådant där som jag inte orkar hålla på med.

Nyheter om att just Karin Smirnoff skulle skriva vidare på "Millennium" på uppdrag av sitt förlag Polaris, var kanske inte så förvånade trots allt. Hennes hyllade trilogi om Jana Kippo är visserligen inte kriminallitteratur men handlar om en sargad familj som är drabbad av incest, mord och självmord. Färgskalan går i olika nyanser av svart och precis som hos Stieg Larsson genomsyrar våldet nästan allt.

— Jag tänker att det här är en fortsättning på ämnet. På UN Womens hemsida kan man läsa att en av tre kvinnor i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid, så det är klart att det är ett stort samhällsproblem.

"Det är en spännande roman, men det har också känts väldigt viktigt ett bibehålla litteraturen i det här", säger Karin Smirnoff.

Kvinna avrättas

Redan på sidan 13 avrättas en kvinna, men just mäns våld mot kvinnor blir inget tema i trilogin. Karin Smirnoff tvekade över att låta just den händelsen sätta tonen samtidigt som hon tycker det är roligt att skriva just våldsscenerna. Till skillnad från sina föregångare skriver hon i presens. Hon gillar att vagga in läsaren i en trygghet som snabbt växlar över till motsatsen. Det betyder inte att hennes böcker kommer att bli mer våldsamma än Stieg Larssons.

— Nej det tror jag inte egentligen men de blir inte heller mer fridsamma för att jag är kvinna.

Först skrattar hon till lite inför frågan om varför hon är så våldsfixerad, men berättar sedan att hon redan som barn fantiserade ihop olika actionscener för att pigga upp skoltillvaron. Men våldet är också något som hon tycker "böljar runt i samhället".

— Det är helt beroende på vilka sammanhang du stoppar in människan i. En till synes fridsam människa kan också visa den typen av sidor. Och så har vi Sverigedemokraterna som utmärkt sig mycket i sin tidigare historia med våld och starka våldsuttryck men ändå blir etablerade som vilket parti som helst. Det tycker jag är intressant.

SD blir maktfaktor

"Havsörnens skrik" blir bok sju i serien men skulle lika gärna kunna vara bok fyra. Karin Smirnoff förbigår David Lagercrantz böcker och refererar i stället direkt till Stieg Larssons universum som hon flyttar till samtiden, eller till 2021 närmare bestämt. Ingen pandemi, men tidningen Millennium har blivit podd, SD en maktfaktor och Gasskas kommande vindkraftspark lockar brutala ekobrottslingar.

Spelplatsen Gasskas och några av hennes egna huvudpersoner kommer att finnas med i alla tre böckerna. Inte minst 13-åringen Svala, Lisbeth Salanders nyupptäckta brorsdotter som insisterar på att få bo hos sin faster.

— Svala tycker jag väldigt mycket om, hon är en stjärna.

TT: De blir en ny duo?

— Kanske en motvillig duo, för Lisbeth orkar ju egentligen inte få en unge på halsen. Hon säger någonstans att hon inte ens skulle tacka ja till en vandrande pinne, det är väl lite Lisbeth.

Stieg Larssons "Millennium" beskrivs som de svenska böcker som sålt bäst någonsin. När Norstedts beslutade sig för att låta David Lagercrantz skriva vidare på trilogin uppstod en debatt om "gravplundring" och ekonomisk exploatering. John Ajvide Lindqvist, vars försök att försöka skriva en fortsättning refuserades, sade nyligen i en intervju med TT att han hade lockats av den potentiella förmögenheten.

— Jag har inte någon personlig ambition att bli våldsamt rik eller så – det har inte med det att göra, man måste göra sin grej, säger Karin Smirnoff som gillar tanken på att "bygga utifrån något som redan finns".

— Om jag dör och mina barn vill engagera någon som fortsätter skriva om Jana Kippo skulle jag tycka att det var kul.

Skrev om halva boken

Men helt enkelt har det inte varit. Mellan augusti och oktober skrev hon om halva boken och inför bok två vet Karin Smirnoff att hon ska "flödesskriva" precis som hon brukar, inte låta sig styras av det synopsis som redan sålts in till de internationella förlagen.

Till Gasskas kommer inte bara en deprimerad Mikael Blomkvist utan också – av helt andra orsaker Lisbeth Salander. Även Svavelsjö MC, från Stieg Larssons "Flickan som lekte med elden" har flyttat till Norrbotten.

— Jag tänker att det är fiktionens goda sida, att man kan göra så helt enkelt. Det är ju fantasy på sitt sätt.