Joni Mitchell planerar nytt livealbum

I somras gjorde Joni Mitchell ett överraskade framträdande på Newport Folk Festival – där hon inte uppträtt sedan 1969 – och det är den spelningen som nu ska ges ut.

Det var Mitchells första spelning på 22 år och hon hade sällskap på scenen av bland andra Brandi Carlile, Blake Mills, Taylor Goldsmith, Marcus Mumford, Wynonna Judd och gruppen Lucius.

— Vi repeterade inte och under "Just like this train" upptäckte jag att jag inte kunde sjunga den. Jag har blivit alt, jag är inte sopran längre, säger hon intervjun i programmet "Rocket hour" på Apple Music 1.

Mitchell berättar att hon då i stället spelade ett elgitarrsolo som till hennes stora förtjusning "togs mycket väl emot”.

Joni Mitchell, som i dag är 78 år, slog igenom i mitten av 1960-talet och har vunnit nio Grammys under sin karriär. 2002 tilldelades hon utmärkelsen lifetime achievement award med motiveringen att hon var "en av rockepokens mest betydelsefulla sångerskor".

Efter att ha drabbats av ett artärbråck i hjärnan 2015 har hon mer eller mindre hållit sig borta från offentligheten. Hennes 17:e och sista studioalbum "Shine" kom ut 2007.

Nästa sommar planerar Mitchell att återvända till scenen för sin första huvudkonsert på decennier. Den 10 juni spelar hon på Gorge Amphitheater i Washington.