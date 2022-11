Hon får Birgit Cullbergs stipendium

I sina tidiga arbeten, däribland punkbaletten "How to do things with romance and Rudy", har hon tagit sig an kollektivet. På Dalateatern medverkade hon i "Inga känslor är också känslor" av Iki Gonzalzes Magnusson. Hon har också jobbat på bland annat Riksteatern och tillsammans med danskollektivet Johanssons pelargoner och dans. Just nu arbetar hon med "Grov" som handlar om bitter-ljuv kärlek och som får premiär på Weld i Stockholm i januari.

Birgit Cullberg-stipendiet instiftades av regeringen på koreografens 90-årsdag. Det delas ut årligen av Konstnärsnämnden till en ung koreograf som får 200 000 kronor och ett diplom.