Nervig stämning inför "Idol"-finalen

Nike Sellmar

Ålder: 27 år.

Bor: I Piteå.

Sjunger i finalen: "Happier than ever" av Billie Eilish, "Make you feel my love" av Bob Dylan och vinnarlåten "Anything you say".

Albin Tingwall

Ålder: 19 år.

Bor: I Sigtuna.

Sjunger i finalen: "Falling" av Harry Styles och "It must have been love" av Roxette samt vinnarlåten "Anything you say".