De får stora roller i "Ronja rövardotter"

August och Vitali spelar rollfigurer som är nytillkomna i berättelsen, medan Ulveson gör rollen som Skalle-Per, som i Tage Danielssons film spelades av Allan Edwall.

— Skalle-Per är lite grand av narren. Han är härskarens narr, han är den som vågar säga sanningen till Mattis, säger Johan Ulveson till TT.

Inspelningen av ”Ronja rövardotter”, som ska bli tolv 45-minutersavsnitt, görs under vintern och våren för planerad premiär på Viaplay sent 2023. Man har under några veckor filmat i Litauen, där man byggt upp en by utanför staden Kaunas.

Nu har man återvänt till Sverige, där serien kommer att spelas in på en rad ställen. Mattisborgen filmas delvis i Kungsör, medan dess interiörer byggts upp i studio i Södertälje.

Blir byns borgmästare

Ronja och kompisen Birk spelas av Kerstin Linden och Jack Bergenholz Henriksson. Ronjas föräldrar spelas av Christopher Wagelin och Krista Kosonen, medan Birks föräldrar gestaltas av Sverrir Gudnason och Maria Nohra. Dessa namn är kända sedan tidigare, men nu tillkommer fler namnkunniga skådespelare, bland annat Pernilla August som byns borgmästare.

— Det är en helt ny karaktär, berättar August för TT.

— Det är en liten men viktig roll. Rövarna tar köpmännens grejer, då är det upp till borgmästaren att fixa nya fogdar, som ska ta rövarna.

Brutalare än originalet

Pernilla August konstaterar att även om tyngdpunkten fortfarande ligger på Ronjas och Birks historia, så är det här en större berättelse, en äventyrssaga, som är lite brutalare än den gamla filmen.

Johan Ulveson kallar projektet för "en spännande storsatsning".

— Det är lite blinkningar till sådant som "Game of thrones". Längden gör att man kan gå in mer på detaljer, det är mer noggrant, säger han och fortsätter:

— Tage Danielssons film var lite av folklustspel, det var mycket lättsamt och skojfriskt. Det här är mera nedtonat och psykologiskt gestaltat.

Ulveson ser Skalle-Per som en oerhört klok person som har en fin relation till barnen. I Tage Danielssons film var Allan Edwall bland annat utrustad med en flintskalleperuk. Det har Ulveson också fått.

— Maskörerna gör ett fantastiskt jobb. Min mask påminner om Allans, men är mycket finare, jobbet har ju utvecklats sedan filmen gjordes.